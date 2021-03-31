Подготовка будет проходить на аппаратах Falcon 9 и Dragon/ фото: Habr

Американская компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, представила гражданский экипаж для коммерческого полета в космос на миссию Inspiration4.

Полет на орбиту состоится 15 сентября 2021 года. К этому времени все члены экипажа получат необходимые навыки для управления кораблем и жизни в космосе. Подготовка будет проходить на аппаратах Falcon 9 и Dragon.

Обучение членов экипажа будет включать особое внимание орбитальной механике, работе в условиях микрогравитации, невесомости и других форм стресс-тестирования. Экипаж получит подготовку к чрезвычайным ситуациям, отработку входа и выхода скафандров и космических кораблей, а также имитационное моделирование частичной и полной миссии.

Отмечается, что на орбиту отправятся бизнесмен Джаред Исаакман (командир), исследовательница Ниас Проктор (пилот), медик Хейли Арсенокс (бортовой врач), а также ветеран ВВС и сотрудник оборонной корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски (бортинженер).

Читайте также, SpaceX провалили испытания нового "марсианского" корабля. В настоящее время точно неизвестно, взорвался корабль или разбился от удара о землю, ранее запуск прототипа SN11 планировался в пятницу, 26 марта, но его перенесли из-за плохих погодных условий.

Кроме того, национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выбрало первых 18 астронавтов для миссии на Луну в рамках программы Artemis. В их число вошли девять женщин и девять мужчин возрастом от 32 до 55 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.