Компания SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, отправила на орбиту Земли четвертую за март 2021 года партию спутников Starlink.

Первая ступень Falcon 9, которая участвовала при запуске в этой миссии, ранее была применена в пяти пусках. После выполнения своей "работы" она приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Отмечается, что в этом месяце с Земли была запущена партия интернет-спутников Starlink 4 марта, 11 марта и 14 марта. При этом, во время предыдущего старта был поставлен рекорд по возврату одной и той же первой ступени на Землю. Известно, что перед капитальным ремонтом ступень должна взлететь не менее 10 раз. В настоящее время проходит тестирование спутниковой интернет-системы, у первых клиентов на домах установлены приемники сигналов, стоимость которой составляет 500 долларов, также ежемесячная абонплата составляет 100 долларов.

Кроме того, в Украине появится возможность подключиться к спутниковому интернету Starlink. Для полного развертывания сети на околоземную орбиту должны быть выведены до 30 тысяч интернет-спутников.

