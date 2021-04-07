Не вакцинували дитину до школи зась. Заборона відвідувати навчальні заклади невакцинованим дітям діє в Україні ще з 2018 року. Тоді її запровадили, аби запобігти спалаху епідемії кору. У відповідь батьки-антивакцинатори пішли на акції протестів та до судів, і як результат Верховний суд підтримав таку заборону. І викликав дискусії серед батьків.

Наша Ксенія Барвіненко поспілкувалась з двома матерями - по обидва боки імунізаційної барикади і дізналась, чи не порушує прав дитини така заборона?

Олеся мати двох дітей. Жінка активна учасниця груп, що виступають за так званий "вільний вибір вакцинації" і проти обов'язкових щеплень. Чи вакцинувала власних дітей - не зізнається.

Олеся, противниця вакцинації:

Щеплення, стан здоров'я дитини це все конфіденційна інформація і не має бути розповсюджена в дитячих садках, про це не мають запитувати ні в школах, ні в дитсадках, якщо лікар сказав що дитина здорова - вона може відвідувати.

Проте вже третій рік старша донька Олесі вчиться дистанційно, мовляв, шкільна програма не підійшла. Жінка розповідає - рішення Верховного суду її обурило.

Олеся, противниця вакцинації:

Те що розголосили що це відноситься до всіх непривитих дітей це не являється правдою, верховний суд визначив таке рішення тільки стосовно однієї дитини.

Щеплений не щеплений, директори не мають права запитувати цю інформацію, є певний перелік документів, як дитина має вступати до школи, в цьому переліку немає справки про щеплення

Медичний персонал школи чи садочку повинен розуміти хто до нього приходить і з чим.

Алла на іншому боці імунізаційної барикади. Каже: довідка про щеплення - обов'язкова для вступу до навчального закладу.

Алла Пугач, лікар-епідеміолог:

Мама має право не розказувати, якою вакциною вона вакцинувала свою дитину, в якій клініці і в якій країні, це дійсно її особисте, але міжнародні сертифікати імунізації це цілком прийняті речі, які не тільки в нашій країні вимагаються, а в будь-якій іншій цивілізованій нормальній країні, де є певні правила.

До того ж, людина без щеплення - потенційний розплідник хвороб.

Алла Пугач, лікар-епідеміолог:

Якщо ми говоримо кір, краснуху чи дифтерію, у дитини провакцинованої захворіти 5-7%, захворіти без летальних наслідків 100%, у дитини яка не вакцинована шанси захворіти 95-97%, тому якщо раптом в класі де є невакциновані діти раптом з'явиться джерело інфекції, той хто не вакцинований захворіє першим.

Та попри всі застереження лікарів, антивакцинатори стверджують - заборона ходити до школи нещепленим дітям порушує їхні права на освіту.

Олеся, противниця вакцинації:

Ми знаємо свої права, що це має бути добровільно, те що вони зараз говорять що діти мають перейти на дистанційне навчання, які не хочуть щепитися, але ми також знаємо що дистанційне навчання це добровільна справа, зараз відбувається тиск.

А от у профільному міністерстві кажуть - усе законно. Тож виходів два - або вакцинуватися і йти до школи, або навчатися вдома без щеплення.

Юрій Кононенко, начальник головного управління загальної, середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України:

Рішення Верховного Суду, ну ніяк не порушує прав дитини на освіту. Тому що діти можуть отримувати освіту здобувати за альтернативними формами: індивідуальною зокрема, дистанційною.

Інтереси, особливо в цей складний період, який ми зараз переживаємо, вони є вищими за особисті інтереси дітей чи їхніх батьків. Тобто конституційне право на безпечне життя важливіше, написано в рішенні конституційного суду, ніж конституційне право на ту чи іншу форму освіти.