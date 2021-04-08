В марте 2021 года на территорию Украины из-за границы ввезли 34,8 тысяч поддержанных автомобилей, что стало на 87% больше, чем в аналогичных период годом ранее.

При этом, новых транспортных средств в стране появилось всего более 9 тысяч единиц. Известно, что февраль текущего года "проиграл" марту на 27% по поддержанным авто.

Как следствие, в первый месяц весны растаможенные машины с пробегом охватили более 79% первичного рынка легковых авто.

Отмечается, что наибольшим спросом среди украинских автолюбителей пользуется бренд Volkswagen (5,7 тысяч авто), "серебро" забрал автопроизводитель Ford (3,2 тысячи транспортных средств) и тройку лидеров замкнула компания Renault (2,9 тысяч автомобилей). Известно, что всего за первый квартал 2021 года в Украине зарегистрировали 87,7 тысяч легковых авто с пробегом,

Читайте также, украинцы, покупающие новые машины, получили возможность зарегистрировать их прямо в автосалоне, там же получить на них техпаспорт и номерные знаки. Чтобы предоставлять услугу регистрации автомобиля прямо в салоне, импортеры и дилеры должны быть зарегистрированы в сервисном центре МВД.

Кроме того, за январь 2021 года на территории Украины официально прошли регистрацию 5,7 тысяч новых легковых автомобилей. Такая ситуация в основном связана с жесткими карантинными ограничениями, затронувшие, в том числе, и автомобильные салоны.

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