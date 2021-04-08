Бізнесмени України зможуть отримати компенсації за локдаун [ Редактировать ]
Уже з наступного тижня підприємці та їхні працівники зможуть подати заявки на отримання допомоги від держави. Напередодні уряд запустив цей механізм. Нагадаю, ФОПи також можуть розраховувати на додаткові виплати від місцевої влади. Про які суми йдеться вирішуватимуть окремо. А що гарантує Центральна влада - пояснив прем'єр:
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Цей механізм уже працював взимку, і ми його повертаємо в регіони, що перебувають в "червоних" зонах виплати, як і минулого разу, будуть здійснюватись автоматично після подання заявки на портал або в застосунку "Дія". Зареєструватись на отримання допомоги від держави у розмірі вісім тисяч гривень можна буде вже наступного тижня.
по теме
Підприємці, попри обіцяну компенсацію, ледь не щодня мітингують проти локдауну. Напередодні одразу в кількох містах протестували торгівці
Одразу кілька інтернет-видань повідомили, що обмеження діятимуть до кінця великодніх свят, тобто до 10 травня
Попри компенсацію проти локдауну мало не щодня влаштовують бунти. Сьогодні одразу в кількох містах протестували торгівці. Емоційно, втім - мирно
Уже з наступного тижня підприємці та їхні працівники зможуть подати заявки для отримання допомоги від держави. Сьогодні уряд запустив цей механізм
У Києві суворий локдаун розпочався напередодні: зачинені дитсадки, школи, торговельні центри та ресторани. А проїзд у транспорті - лише за спеціальними перепустками