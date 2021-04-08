Уже з наступного тижня підприємці та їхні працівники зможуть подати заявки на отримання допомоги від держави. Напередодні уряд запустив цей механізм. Нагадаю, ФОПи також можуть розраховувати на додаткові виплати від місцевої влади. Про які суми йдеться вирішуватимуть окремо. А що гарантує Центральна влада - пояснив прем'єр:

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: