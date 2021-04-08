Зупинити "Північний потік". У США вирішили призначити людину, яка координуватиме всі заходи з протидії проєкту, - спецпредставника Білого дому.

Які завдання йому поставить Байден? І хто може отримати цю посаду? Дмитро Анопченко з новинами з Вашингтона.

Нове рішення Білого дому. Зусилля задля протидії добудові другого Північного потоку тут вирішили скоординувати. А для цього призначити спецпредставника, як колись Курта Волкера, який відповідав за Україну.

Тільки цей чиновник матиме повноваження вести переговори щодо протидії будівництву газогону і згортання проєкту. Кадрове рішення свідчить про новий стратегічний напрям нової адміністрації.

Якщо Трамп часто діяв, незважаючи на думку Європи, то Байден шукатиме консенсусу із союзниками (і насамперед із Берліном), для цього й потрібен спецпредставник із високим статусом.

Від особистості багато що залежить. Хтось діятиме формально, хтось на собі все “витягне”. Тому й багато розмов - кого саме призначать? Кандидат, прізвище якого називають у кулуарах, не просто досконало знає ситуацію, але й не чужий у Києві. Адже працював у наглядовій раді “Нафтогазу України”. Амос Хокстейн.

Людина більш ніж досвідчена. Колишній координатор з питань міжнародної енергетики в адміністрації Обами. За Трампа пішов з посади і з 2017 року і аж до грудня 2020 опікувався справами "Нафтогазу".

Його вважають найімовірнішим претендентом, але пропозицію з Білого дому Хокстейн поки що не прийняв, тож паралельно ведуть переговори з кількома іншими кандидатами.

За задумом, новий спецпредставник спочатку матиме конкретне завдання - проводити переговори, часто закриті, літати між Вашингтоном, Берліном, Парижем і Києвом; узгоджувати позиції. Але згодом, якщо із газогоном ефективно розбереться, йому планують віддати й інші питання щодо енергетичної безпеки. Зокрема, український напрямок. Тобто посада передбачена не як тимчасова.

Уже в травні американська адміністрація зобов'язана передати до Конгресу черговий перелік запропонованих санкцій щодо учасників будівництва газогону. Сенатори вимагають діяти жорсткіше і оперативніше, але і з Меркель та іншими союзниками в Європі штати сваритися не хочуть.

Тому і знайшли елегантне рішення - перекласти відповідальність з адміністрації в цілому на одну людину. Яка може без перебільшення увійти в історію, якщо її місія буде успішною, або ж - "вляпатися в неї", якщо попри весь спротив Росія газогін таки добудує.