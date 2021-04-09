Пандемія COVID-19: Ізраїль пом'якшує карантинні обмеження [ Редактировать ]
У світі за останню добу понад 700 тисяч нових заражень COVID-19. Найбільше хворих в Індії, Бразилії та США. Рекордна кількість щоденних смертей у Бразилії майже 4 тисячі. Медзаклади країни переповнені, ліків для ушпиталених не вистачає.
Водночас країни, де триває масова вакцинація, обмеження пом'якшують: в Ізраїлі дозволили більше скупчення людей на вулиці до 100 осіб. Також збільшили кількість глядачів на стадіонах, відвідувачів у музеях і пасажирів у громадському транспорті.
А Велика Британія з 17 травня збирається відкрити свої кордони для усіх іноземців. Утім, правила для них різнитимуться: залежно з якої держави, червоної, жовтої чи зеленої зони, прибуває турист.
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