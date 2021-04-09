Мітинг у Киргизстані: люди обурені вбивством дівчини [ Редактировать ]
У Киргизстані сотні людей вийшли на мітинг з вимогою відставки керівництва МВС. Людей обурило викрадення і вбивство дівчини. А також те, що влада покриває такі злочини. Давній звичай викрадати наречених досі поширений у цій країні. І часто відбувається проти волі дівчат і призводить до трагедій.
Цього разу загинула 27-річна жителька Бішкека. Її кривдник вкоротив собі віку. Однак правоохоронці досі не знайшли його спільників. На тлі протестів міністр внутрішніх справ пообіцяв узяти розслідування під особистий контроль.
Нурджамал Джанібекова, учасниця протесту:
Девушки продолжают страдать в Киргизстане. Их ежедневно похищают. И из-за этой всей, наверное, боли и безисходности. От того, что государство не может защитить своих женщин, поэтому я сюда сегодня пришла. И я с этим не согласна.
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