У п'ятницю ввечері, 9 квітня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" радник керівника Офісу Президента Україна Олексій Арестович оцінив можливість вторгнення російських військ в Україну.

Росія не відмовилась від режиму припинення вогню. Вона декілька разів підтвердила вірність цьому режиму. Ми маємо вдосконалювати контроль за режимом припинення вогню. Ситуація специфічна.

"Щодо перспектив. Треба відрізняти стратегію інформаційної кампанії, яку проводить керівництво Росії з метою налякати нас і Захід так, щоб ми пішли на поступки та одразу пішли на перемовини, між реальною військовою активністю", - сказав він.

Страшних 28 батальйонів тактичних груп, навіть, якщо 25 під'їде, цього цілком недостатньо для того, щоб здійснити військове вторгнення в країну. Перспективи повномасштабної війни, регіональної війни, відкриття нових фронтів - замалі.

"Моя позиція така: ми зможемо очікувати загострення на вже існуючому фронті, тобто розмежування і навіть спроб просунутись і захопити перехрестя або маленьке місто. Але я не думаю, що будуть відкриті нові фронти з північного напрямку, південного. Але загрози будуть постійні", - додав він.