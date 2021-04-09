В Україні через коронавірус трапився колапс в державному управлінні - експерт [ Редактировать ]
Політичний експерт Тарас Загородній у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" заявив, що в Україні стався колапс у державному управлінні на фоні коронавірусу.
"Рівень менеджменту нашої країни - провальний. Візьмемо, наприклад, Швейцарію. Вони побудували заздалегідь лінії, аби вчасно придбати вакцини від коронавірусу. І, зазначу, це вони зробили за пів року", - підкреслив експерт.
За словами Загороднього, питанням придбання вакцин від коронавірусу в Україні не займався ніхто.
"Це абсолютно підйомне питання для нашої країни, але в Україні цим ніхто не займався. У нас провал та колапс державного управління. В нас навіть гірше, ніж в Зімбабве", - додав Загородній.
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