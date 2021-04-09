Народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" розповів, навіщо Росія стягує свої війська до кордонів України.

"Російська Федерація робить перевірку своїх військ, і ми бачимо що не все у них добре. Вони все це показують і намагаються грати м'язами", - каже Костенко.

Костенко вважає, що Росія пильно слідкує за всіма політичними заявами західних партнерів України.

"Наступний їх крок, це зчитування військово-політичної поведінки нашого керівництва, та спецслужб. Крім того, вони активно дивляться за поведінкою наших західних партнерів", - каже Костенко.