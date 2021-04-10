Мощная магнитная буря ожидается в середине апреля. Эксперты прогнозируют, что удар будет один, но очень сильный. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.



По данным ученых, магнитная буря "красного" уровня G1 произойдет в пятницу, 16 апреля. На следующий день - также метеоволнения, но уже слабые.

Под магнитной, или (геомагнитной бурей), ученые подразумевают один из видов геомагнитной активности. Такое явление случается при поступлении в окрестности планеты возмущенных потоков солнечного ветра, которые начинают взаимодействовать с магнитосферой Земли.

Магнитная буря бывает разной по длительности - от нескольких часов до нескольких дней.

Главное, о чем нужно помнить в эти дни: никакого переутомления и тяжелого труда - как физического, так и эмоционального.

Читайте также Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года для каждого знака зодиака

Следует избегать стрессов, конфликтов, не ввязываться в ссоры и побольше отдыхать.

Читайте также, гороскоп на апрель для каждого знака зодиака.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.