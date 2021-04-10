Украину накроет сильной магнитной бурей [ Редактировать ]
Мощная магнитная буря ожидается в середине апреля. Эксперты прогнозируют, что удар будет один, но очень сильный. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.
По данным ученых, магнитная буря "красного" уровня G1 произойдет в пятницу, 16 апреля. На следующий день - также метеоволнения, но уже слабые.
Под магнитной, или (геомагнитной бурей), ученые подразумевают один из видов геомагнитной активности. Такое явление случается при поступлении в окрестности планеты возмущенных потоков солнечного ветра, которые начинают взаимодействовать с магнитосферой Земли.
Магнитная буря бывает разной по длительности - от нескольких часов до нескольких дней.
Главное, о чем нужно помнить в эти дни: никакого переутомления и тяжелого труда - как физического, так и эмоционального.
Следует избегать стрессов, конфликтов, не ввязываться в ссоры и побольше отдыхать.
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