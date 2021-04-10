Другий День народження Одеси. Місто сьогодні відзначає одне з найголовніших своїх свят - День визволення від нацистських загарбників. Ворог захопив Одесу майже на початку Другої Світової, утримував протягом двох з половиною років.

77 річниця визволення Одеси від загарбників! Через карантин урочисті заходи обмежені, але вже зранку містяни несуть букети до стели на площі Десятого квітня. Вшанувати пам'ять воїнів-визволителів прийшли й представники "Опозиційної платформи - За життя". Сьогоднішнє свято вони називають другим днем народження Одеси.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Мы много лет говорили слово «мир», может быть, не до конца понимая его смысл - как какой-то расхожий штамп, сейчас эти слова приобретают, мне кажется, особое такое значение, мира нашей стране, мира нашему городу Мы должны помнить подвиг наших предков, они принесли нам свободу, они принесли нам действительно по-настоящему независимость.

А вже поблизу Одеси, у селищі Лиманське, опозиціонери завітали до учасника Другої Світової - Михайла Шуляка. У 1944 році він брав участь у визволенні міста від окупантів. Тоді служив у десятій гвардійській козачій кавалерійській дивізії.

Роман Сеник, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Михаил Спиридонович держится очень крепенько, как для 97 лет - молодец! Мы ему желаем, чтоб он жил еще много лет! Он в этот раз сегодня в Одессу не приехал - ну, потому что уже здоровье немножко не то, но говорит, что на 100 лет обязательно приедет в город и будет вместе с нами возлагать цветы и вспоминать то время.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Михаил Спиридонович - это тот человек, который действительно освобождал Одессу в составе конно-механизированного корпуса генерала Плиева. И для меня каждая встреча с этим человеком - настоящим ветераном, настоящим человеком, почетным гражданином Одесской области - для меня большая честь, большая радость и большое удовольствие, как и для всех наших коллег.

Сьогодні ж опозиціонери завітали й до інших учасників визволення Одеси з теплими словами і приємними подарунками.