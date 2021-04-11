В ближайшие несколько дней Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области перейдут с красного в желтый уровень эпидемиологической опасности. Об этом в интервью "5 каналу" рассказал главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Также он назвал причины, почему в столице тяжелая ситуация с распространением коронавируса.

"Уже сегодня мы можем сказать, что применение локальных карантинных ограничений дает свой результат. И Черниговская и Киевская, и Черновицкая области уже подходят к тому, что через три-четыре-пять дней они перейдут из красного в желтый уровень эпидемиологической опасности. Это значит, что с них будут сняты жесткие карантинные ограничения", – сказал Ляшко.

По его словам, в Киеве сегодня крайне тяжелая ситуация, это связано с пандемической усталостью.

"Сколько бы мы не писали на бумаге ограничений, если все вместе не будем их соблюдать они. не будут давать эффекта. И здесь будет вопрос не во власти, не в своевременности или несвоевременности введения карантина", – отметил Ляшко.

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Ранее сообщалось, что Закарпатская область выходит из "красной" зоны карантина. Однако, по данным Минздрава, регион все еще остается в "красной" зоне.

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