Чи є шанс на справедливість?

Наша наступна історія - про те, як покарати іноземця, який скоїв злочин проти українця. Зараз вітчизняні правоохоронці оголосили полювання на французького дипломата. Ще влітку з його вини сталася трагічна аварія, в якій загинули двоє дівчат. Француза терміново переправили на батьківщину.

Чи є шанс на справедливість? І чи буде його покарано за зруйновану щасливу сім'ю та обірвані життя? Ірина Баглай - розкаже.

У цій дитячій усе так, ніби дві сестрички Майя і Юля тільки-но з неї вийшли. А насправді минуло вже майже 9 місяців відтоді, як улітку минулого року, дівчата вмовили маму Наталю поїхати в Карпати відпочити і вже не повернулися додому.

Страшні кадри фатальної для всієї родини аварії. За кермом машини разом із Наталією і її доньками подорожував громадянин Франції Рашид Анані. Саме він натиснув на газ, аби швидше обійти колонну авто. Не розрахував і врізався в Ниву. Від удару машину викинуло на зустрічну смугу просто у фуру.

Наталія Тройнюкова, мати загиблих дівчат:

Все очень быстро произошло. Я когда очнулась, машина уже была разрушена на две части.

Надвоє розкололось і життя родини. 16-річна Майя і 13-річна Юля просто іскрилися життям. І завжди були разом.

Наталія Тройнюкова, мати загиблих дівчат:

Очень любили путешествовать, планировали мы вместе, собирали чемоданы, думали, что они будут надевать.

16-тирічна Майя любила грати на фортепіано, займалася фігурним катанням, перемагала в змаганнях із черлідингу в Сполучених Штатах. Попереду на Майю чекав перший дорослий вибір - ким стати.

Наталія Тройнюкова, мати загиблих дівчат:

Папа мечтал видеть микробиолога, я чтоб она стала искусствоведом, потому что она очень музыкальная, а сама она пыталась угодить и мне и папе, не успела она определиться Юля.

Сестра хотіла навчитися грати на барабанах, їх купили незадовго до аварії. Не відставала від старшої і в спорті. Але найбільше любила творити - розмальовували життя фарбами на полотні. Та разом із Майєю конструювали ось такі незвичні прикраси.

Это простые краски, это сами высушивали.

Майя загинула на місці. А за Юлине життя лікарі боролися 42 дні.

Наталія Тройнюкова, мати загиблих дівчат:

Маленькая, тоненькая, нежная. Я даже не понимаю, как она сколько в ней сил было, чтобы бороться

Санавіацією дівчинку доправили в Київ. Увесь цей час мати Наталія не втрачала віри, але дива не сталося. І під час нашої розмови Наталія не розстається з іграшкою, яку востаннє тримала її дівчинка.

Наталія Тройнюкова, мати загиблих дівчат:

Это была игрушка с Юлей в машине и каким-то чудом она сохранилась, но это то, что она держала в ручках своих.

Так само санавіацією, але до Франції вивезли винуватця аварії. І відтоді від нього ні слова, ні повідомлення.

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ:

Цей громадянин Франції мав дипломатичний статус за нього ходатайствувала амбасада Франції за ним прилетів літак його вивезли у Францію на лікування.

Саме дипломатичний статус допоміг Рашиду Анані уникнути покарання. Проте українські правоохоронці підготували весь пакет документів і результати слідства, які доводять його винуватість. За даними правоохоронців, він нині у Франції. Офіс Генпрокурора звернувся до тамтешніх колег, аби йому вручили підозру. Вимагатимуть - видачі.

Анна Маляр, юрист-криміналіст:

Країни не видають для переслідування своїх громадян, виключення є для міжнародних злочинів.

Реальніший шлях і цього домагатиметься Україна - суд у Франції, де покарання ідентичне - 10 років ув'язнення.

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ:

Цей негідник має виплатити шкоду матеріальну і моральну матері, яка втратила головне у її житті, життя її двох донечок, весь пакет документів вже зроблений, підозра пред'явлена і документи переведені на французьку мову, зараз ми чекаємо на реакцію пана Амані, якщо він з'являтиметься до суду ми будемо вимагати його засудити.

Досягти справедливості, керуючись тільки буквою закону шанси невеликі,- каже колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Подібні ситуації - рідкість, хоча історія знає кілька таких випадків, коли злочинця з дипломатичним статусом таки було покарано.

Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019 рр.):

Були випадки, коли дипломатичний імунітет скасовували і таких випадків небагато. Як правило, країни намагаються уникати скасування імунітету це така справа як прецедент, один раз зробиш і тебе примусять ще, але такі випадки є і вирішити це питання можливо, тільки на найвищому політичному рівні.

На рівні Глав держав. І можливість для такої розмови віч-на-віч є. Наступного тижня Президент Володимир Зеленський їде до Франції. Міжнародний розголос про дієвість саме цього інструменту свідчить справа українського підлітка.

На початку року у центрі Парижа Юрія жорстоко побили. У важкому стані його госпіталізували. І тоді підключилися дипломати. А український Президент вимагав розслідування і покарання нападників. Згодом членів банди заарештували і звинуватили в замаху на вбивство.

Аварія з дітьми Наталії сталася в Україні, а не на батьківщині винуватця - Рашида Амані. Та попри це у нас є достатньо правових важелів для суду над ним,- вважає криміналістка Анна Маляр.

Анна Маляр, юрист-криміналіст:

Франція є підписантом міжнародних угод і конвенцій про дотримання прав людини і про те, що будь-яка особа яка вчиняє злочин проти життя і здоров'я повинна притягатися до відповідальності і Україна може закликати Францію саме на цьому ґрунті дотримуватися тих міжнародних зобов'язань.

Для України перемога в цьому питанні це справа честі, а от для мами - справедливості. Після смерті дівчат Наталія, яка ніколи не грала на фортепіано, тепер вчиться. Натискаючи клавіші, згадує улюблену пісню дочок. І так вони ніби знову разом.