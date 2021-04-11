Онлайн-навчання. Це ноу-хау прийшло до нас ще на початку пандемії. Учителі нашвидкуруч ставали відеоблогерами. І вивчали нові поняття: "зум" та "онлайн-конференція". А батьки ламали собі голову - як за одним комп'ютером і дитину навчати, і самому працювати.

І за всією цією освітньо-карантинною головоломкою справжнім рівнянням із зірочкою стало: а що ж робити тим, у кого немає вдома комп'ютера, або нема інтернету? Особливо гостра ця проблема в гірських районах, де часто навіть мобільний зв'язок не ловить.

Наші журналісти побували у таких селах і з'ясували - як же ж там навчаються діти? І чому за прогули уроків батьків уже почали викликати до суду?

Прикарпаття. Гірське село Соколівка. Усі хати розкинулися по схилах. Мобільний зв'язок ловить лише на вершинах, і то на деяких! Благо цивілізації, кабельний інтернет, сюди протягли тільки кілька років тому, і то не до всіх помешкань.

Бо ж місцеві гуцули не можуть дозволити собі таку “розкіш”, як прокласти кабель власне на свою гору. Пані Галині, мамі двох школярів, пощастило. У неї інтернет є. Але працює з перебоями.

Галина Ключук, мама школярів:

Буває збиває, і дитина не заходить, потім вона вже відстала, учитель уже урок провів, інтернет появився, а вже вчителя немає. Це ж не в мене одної пропадає інтернет, дітей є багато і в багатьох пропадає.

Схожі проблеми з онлайн-навчанням і в сусідньому селі Бабин.

Марія Стефуранчин, учителька початкових класів школи в с. Бабин:

Є зриви із інтернетом, і в мене поломки, а ще такі стихійні явища це і сніг випадав, то у нас не завжди виходило, але ми підбираємо час зручний для дітей і для мене і проводимо.

Марія Василівна - учителька третього класу. Каже: із чотирнадцяти учнів - двоє і досі без доступу до всесвітньої мережі. Сім'я - не заможна, живуть високо в горах. І так високо, що туди майже чотири кілометри пішки вгору, в снігу по пояс, добратися - не усім під силу. Наша знімальна група йти не наважилася.

Марія Стефуранчин, учителька початкових класів школи в с. Бабин:

Це в мене двійнятка Наталочка і Льоня, які не мають інтернету.. І батьки не мають можливості протягнути. Бо батьки старші вже.

Про власні ґаджети двійнята тільки мріють. У сім'ї тільки мамин телефон. Ним усі користуються по черзі.

Марія Стефуранчин, учителька початкових класів школи в с. Бабин:

Урок починається о десятій годині. Я набираю маму. Мама під'єднує їх, і я працюю разом із діточками. Ці діточки чують своїх однокласників, тільки не бачать. Бо у них немає зв'язку.

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Але проблеми з інтернетом не лише в горах. Село Вища Дубечня за 30 кілометрів від столиці. На його околиці ось у цьому дачному будинку живе зараз шестикласниця Марія. Як і решта учнів дівчинка навчається дистанційно. Утім, каже, дається це їй нелегко. Адже, інтернет тягне лише в саду.

Марія, шестикласниця:

Тільки тут біля груші в нас тільки тут ловить займатись зумом чи мітом, а так поганий інтернет для занять онлайн.

В Україні відвідуваність уроків контролює дирекція шкіл. І якщо дитина без поважних причин пропускає навчання, освітяни можуть звернутися до поліції.

Останній такий випадок стався нещодавно на Тернопільщині. Поліція склала адмінпротокол на маму одного з прогульників. На суді безробітна жінка пояснила, що дитина не могла навчатися дистанційно, бо вдома немає інтернету. Судді її пожаліли і обмежилися усним попередженням.

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Юристи ж кажуть: притягти батьків до відповідальності за те, що ті не мають грошей провести інтернет чи купити дитині комп'ютер - це безглуздя.

Іван Ліберман, адвокат:

Держава може притягувати до відповідальності батьків лише в тому випадку якщо в повній мірі забезпечує батькам можливість надавати всю необхідну допомогу своїм дітям. Батьки в інтересах дітей з малозабезпечених сімей мають повне право письмово звернутись до органів місцевого самоуправління, органів місцевої влади для того щоби їх забезпечили усім необхідним для навчання. тобто це ноутбуки, комп'ютери.

Якщо відмовлять, треба вимагати, щоб це обов'язково зробили в письмовій формі. Такий документ може стати козирем у суді.

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Але є інший бік медалі. Як проконтролювати, щоб дитина була на онлайн-уроці, якщо батьки в цей час на роботі? Бо відсутність інтернету не єдина завада на шляху до знань. Значно частіше дорогу туди перегороджує банальне небажання вчитися. Наприклад, діти пані Галини з Соколівки часто замість уроків йдуть ганяти м'яча з друзями в дворі.

Галина Ключук, мама учнів:

Я, наприклад, десь поїхала я зайнята, дзвоню до нього ти на уроці. Так. потім чую він не вийшов на урок. Я вже це не можу проконтролювати. Я відправила його до школи, я знаю що він в школі. А це таке. Хіба мені сидіти завжди біля дитини. Це вже тоді я прив'язана до дітей.

А якщо не контролювати, батьків можуть навіть позбавити батьківських прав...

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6-класник Ігор чи не єдиний учень в Червоноградській школі, якого знають усі, але якого ніхто не бачив. Ігор прогуляв майже 700 уроків.

Юрій Воськало, класний керівник Ігоря:

Він так і пояснює, йому не цікаво.

Окрім Ігоря мама одна виховує ще трьох дітей. У поліції сім'ю називають неблагополучною. Лише протягом останніх років на маму склали понад 20 протоколів. Останній штраф - 1700 грн, довелося викласти через прогули Ігоря.

Андрій Жураковський, суддя-спікер Червоноградського суду:

Пообіцяла вжити заходів, провести відповідну бесіду з своїм сином.

Натомість у школі, де навчається рекордсмен-прогульник, виявилися менш поблажливими.

Руслана Верескун, заступник директора з виховної роботи школи:

Ми будемо ставити питання перед судом, перед відділом у справах дітей позбавлення батьків батьківських прав. Тому що згідно з статтею 55 закону про освіту, там чітко написано, що батьки зобов'язані забезпечити дитиною виконання освітньої програми.

Але це тільки половина правди. Бо за навчання дітей однаково відповідають і батьки, і школа. У Міністерстві освіти нам повідомили, що саме освітній заклад зобов'язаний знайти підхід до кожного учня. Навіть, якщо навчати школяра доведеться поштою.

"Для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад освіти забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів - телефонного, поштового зв'язку тощо"

Жартома кажучи, тішить хоча б те, що в міносвіти хоч не пропонують надсилати домашні завдання дітям голубами...