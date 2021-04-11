Чи зможе Україна без кредитів МВФ? - Юрій Бойко дав відповідь [ Редактировать ]
Як прожити без грошей МВФ цього року і чи може Україна взагалі злізти з кредитної голки? Ось які поради владі дає опозиція.
Чи зможемо вижити без кредитів МВФ?
То, что МВФ не даст денег, было понятно с самого начала, и нам это не надо. Нужно просто провести реструктуризацию внешнего долга. Потому что весь мир идет по этому пути. И то, что всем национальным программам и социальным выплатам, как из пулемета платят внешние долги, нам нужно заботиться о своих. А не выплачивать долги любой ценой - спекулянтам, которые скупили облигации внутренне-государственного займа. Тут даже не в МВФ дело. Я считаю, позиция наша абсолютно правильная. Весь мир поддерживает своих. Мы должны тоже так делать.
Наскільки дієва боротьба з пандемією?
Провалили вакцинацию. 5 раз меняли даты, 3 раза - названия вакцин. Потерявшая доверие власть. Уже и люди отказываются от вакцинации и это не вина людей, а проблема доверия к власти. Что касается экономики, то тех денег, которые выделили на поддержку предпринимателей - критически мало.
Як відновити перемир’я на Донбасі?
Это критически важно - восстановить перемирие, которое действовало в прошлом году. И которое до конца года поддерживало тишину на фронте. Заниматься переговорами по восстановлению перемирия, как базы к дальнейшему политическому урегулированию этого конфликта. Другого пути нет. Но начинать с перемирия это ключевое. Сегодня, это самое главное.
Позачергове засідання Верховної Ради: які проблеми має розв’язати парламент?
Не нужно быть большим политиком или социологом, чтобы понять, что сегодня волнует людей. Это обострение ситуации на Донбассе, эпидемия, поскольку мы, то есть страна уже стала лидером, к сожалению по количеству смертей. Это и большие коммунальные тарифы, которые нужно снижать. Вот эти 3 вопроса должны быть на повестке дня.
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