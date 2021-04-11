Як прожити без грошей МВФ цього року і чи може Україна взагалі злізти з кредитної голки? Ось які поради владі дає опозиція.

Чи зможемо вижити без кредитів МВФ?

То, что МВФ не даст денег, было понятно с самого начала, и нам это не надо. Нужно просто провести реструктуризацию внешнего долга. Потому что весь мир идет по этому пути. И то, что всем национальным программам и социальным выплатам, как из пулемета платят внешние долги, нам нужно заботиться о своих. А не выплачивать долги любой ценой - спекулянтам, которые скупили облигации внутренне-государственного займа. Тут даже не в МВФ дело. Я считаю, позиция наша абсолютно правильная. Весь мир поддерживает своих. Мы должны тоже так делать.

Наскільки дієва боротьба з пандемією?

Провалили вакцинацию. 5 раз меняли даты, 3 раза - названия вакцин. Потерявшая доверие власть. Уже и люди отказываются от вакцинации и это не вина людей, а проблема доверия к власти. Что касается экономики, то тех денег, которые выделили на поддержку предпринимателей - критически мало.

Як відновити перемир’я на Донбасі?

Это критически важно - восстановить перемирие, которое действовало в прошлом году. И которое до конца года поддерживало тишину на фронте. Заниматься переговорами по восстановлению перемирия, как базы к дальнейшему политическому урегулированию этого конфликта. Другого пути нет. Но начинать с перемирия это ключевое. Сегодня, это самое главное.

Позачергове засідання Верховної Ради: які проблеми має розв’язати парламент?