Пекін не надав вчасно міжнародним партнерам всієї інформації про спалах хвороби

У США вважають, що COVID-19 вийшов із-під контролю через дії Китаю. Таку заяву зробив держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу NBC.

На думку дипломата, Пекін не надав вчасно міжнародним партнерам всієї інформації про спалах хвороби. Відтак пандемія мала серйозніші наслідки.

Раніше міжнародна група експертів ВООЗ опублікувала попередній звіт про можливе походження коронавірусу. Припускають, що збудник передався від кажана до іншої тварини, а потім до людини. Після доповіді, країни заходу закликали Китай надати фахівцям повний доступ до всіх даних та об'єктів у країні.