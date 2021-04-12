Кім Чен Ин закликав жителів Північної Кореї готуватися до "Важкого походу". Так завуальовано в країні називають великий голод дев'яностих років, який забрав сотні тисяч життів.

Промову лідер КНДР виголосив на завершальному засіданні з'їзду партосередків. На думку аналітиків, така заява не віщує жителям КНДР нічого доброго. І свідчить про цілковитий провал політичного курсу.