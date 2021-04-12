Тваринку обв'язали мотузками та витягли на поверхню

В Індії з глибокої криниці врятували слоненя. Воно провалилося, коли його стадо проходило повз яму вночі. Лісники відстежували міграцію велетнів, тож негайно прибули на допомогу.

Колодязь розширили екскаватором, а тваринку обв'язали мотузками та витягли на поверхню. В Індії мешкає більшість світової популяції азійських слонів.

Проте останнім часом їхня кількість стрімко скорочується через винищення джунглів.