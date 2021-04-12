Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что в городе в настоящее время локдаун дал свои плоды и эпидемиологическая ситуация улучшилась и вскоре могут ввести облегчение карантина.

Если динамика будет становится более позитивной, то могут начать очное обучение ученики с 1 по 4 класс. адение темпов заболеваемости COVID-19 пока не наблюдается, в городских больницах 1144 больных. В то же время, Садовый сообщил, что локдаун дает результаты.

Мы очень хотим сделать определенные ослабления карантина, поэтому сегодня будем консультироваться с Минздравом, ведь мы находимся в "красной зоне", и есть определенные государственные нормы, что может работать, а что нет.

Отмечается, что также могут открыться рынки, однако окончательное решение по этому поводу будет принимать комиссия по ТЭБ и ЧС.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения обновили показатели регионов по коронавирусу. Донецкая, Полтавская и Черкасская области находятся на грани попадания в "красную" зону, в этих регионах превышены сразу два показателя: коэффициент выявления случаев инфицирования и уровень госпитализаций.

Кроме того, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области на этой неделе перейдут из "красной" в "желтую" зону.

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