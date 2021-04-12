Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области на этой неделе перейдут из "красной" в "желтую" зону эпидемиологической опасности.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

"И Черниговская, и Закарпатская, и Черновицкая области уже подходят к тому, что в ближайшие дни - три-четыре-пять дней - и они перейдут из "красного" на "желтый" уровень эпидемиологической опасности", - сказал Ляшко.

Это значит, что у них будут сняты жесткие карантинные ограничения.

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Кроме того, Зеленский подписал указ о вакцинации населения от коронавируса до конца года. Кабинет министров Украины в семидневный срок должен обеспечить разработку и утверждение Национального плана вакцинации населения.

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