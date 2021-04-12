Біля Зайцевого противник відкрив вогонь з підствольних гранатометів [ Редактировать ]
Російські найманці на сході країни не припиняють провокаційних обстрілів наших позицій. Сьогодні зранку. Неподалік Зайцевого противник відкрив вогонь з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Минулої доби на фронті зафіксували шість ворожих обстрілів. Неподалік Невельського та Водяного найманці атакували з мінометів 82 калібру, гранатометів та стрілецької зброї.
Вогню у відповідь наші військові не відкривали. Бойових втрат серед армійців немає - запевнили у штабі.
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