Бойових втрат серед армійців немає - запевнили у штабі

Російські найманці на сході країни не припиняють провокаційних обстрілів наших позицій. Сьогодні зранку. Неподалік Зайцевого противник відкрив вогонь з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Минулої доби на фронті зафіксували шість ворожих обстрілів. Неподалік Невельського та Водяного найманці атакували з мінометів 82 калібру, гранатометів та стрілецької зброї.

Вогню у відповідь наші військові не відкривали. Бойових втрат серед армійців немає - запевнили у штабі.