У Бразилії збудують нову статую Христа [ Редактировать ]
Бразилія будує нову гігантську статую Христа. Вищу, ніж культова скульптура в Ріо-де-Жанейро. Назвуть її Христос-захисник, заввишки вона буде 43 метри. Статуя прикрашатиме краєвид міста Енкантадо на півдні країни.
Нагорі облаштують оглядовий майданчик, а піднятися на нього можна буде вбудованим усередину ліфтом. Завершити спорудження планують до кінця року. Вартість робіт - понад 350 тисяч доларів. Їх зібрали завдяки пожертвам вірян.
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