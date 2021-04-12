Бразилія будує нову гігантську статую Христа. Вищу, ніж культова скульптура в Ріо-де-Жанейро. Назвуть її Христос-захисник, заввишки вона буде 43 метри. Статуя прикрашатиме краєвид міста Енкантадо на півдні країни.

Нагорі облаштують оглядовий майданчик, а піднятися на нього можна буде вбудованим усередину ліфтом. Завершити спорудження планують до кінця року. Вартість робіт - понад 350 тисяч доларів. Їх зібрали завдяки пожертвам вірян.