"Земля кочівників" здобула головну нагороду BAFTA-2021 [ Редактировать ]
У Британії відбулася церемонія нагородження кінопремії Бафта - однієї з найпрестижніших у світі. Номінанти виступали онлайн, а почали подію із вшанування пам'яті померлого Філіпа, принца Единбургського.
Головним тріумфатором стала стрічка "Земля кочівників". Це історія американців, які втратили домівки під час кризи 2008.
Головну акторку, Френсіс Макдорманд, нагородили за найкращу жіночу роль. Ще одним переможцем став Ентоні Гопкінс, він здобув статуетку за гру у фільмі "Батько".
Ентоні Хопкінс, актор:
Мені було легко грати старого, бо я і сам уже літнього віку. Крім того, я працював із найкращими сценаристами та акторами. Знаєте, я вже на тому етапі життя, коли думаю, чи вдасться ще колись попрацювати. Це - жах для актора. Тому нагорода для мене справжня несподіванка.
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