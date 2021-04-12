В понедельник, 12 апреля, во французской столице Париже произошла стрельба вблизи больницы. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Происшествие произошло вблизи больницы Анри-Дюнана в 16-м округе.

В результате стрельбы погиб охранник учреждения. Стрелок сбежал с места преступления.

Кроме того, в Киеве, на Гидропарке, произошла стрельба. Посетитель одного из развлекательных заведений выстрелил в охранника, с которым у него возник конфликт, ностранца, устроившего стрельбу, задержали. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

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