ТКГ по Донбассу проведет очередные встречи: что рассмотрят [ Редактировать ]
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта на Донбассе соберется на очередные онлайн-встречи на этой неделе. Видеоконференции пройдут 13-14 апреля. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации.
Сообщается, что 13 апреля пройдут видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим, гуманитарным и экономическим вопросам, а 14 апреля - видеоконференция общего заседания ТКГ.
На повестке дня будут следующие вопросы:
- нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России;
- имплементация минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье;
- обмен удерживаемыми лицами;
- полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
Также сообщается, что на сегодня политические советники "нормандской четверки" продолжают консультации, цель которых вернуться к всеобъемлющему режиму прекращения огня на Донбассе.
Напомним, 26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. Тогда в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения. Только 6 апреля на фронте погибли трое бойцов ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.
по теме
Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква не считает, что переговоры в минском и нормандском форматах заблокированы
Как заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, Киев не удивляет риторика Москвы
В России подчеркнули, что денонсирование любого договора является общепринятой мировой практикой
Запрос уже послали в ОБСЕ
НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины