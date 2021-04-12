Локдаун у Києві закінчується вже цієї п'ятниці. Втім продовжать його чи ні, вирішать на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій - 14 квітня. Про це на терміновому онлайн-брифінгу заявив міський голова Віталій Кличко.

Він зауважив, що отримує десятки дзвінків з проханням допомогти госпіталізувати чи поховати людей. Мер наполягає, що Україні потрібен загальнонаціональний локдаун, а пересування між регіонами країни треба обмежити.

Віталій Кличко, міський голова Києва: