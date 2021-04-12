Віталій Кличко вимагає загальнонаціонального локдауну [ Редактировать ]
Локдаун у Києві закінчується вже цієї п'ятниці. Втім продовжать його чи ні, вирішать на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій - 14 квітня. Про це на терміновому онлайн-брифінгу заявив міський голова Віталій Кличко.
Він зауважив, що отримує десятки дзвінків з проханням допомогти госпіталізувати чи поховати людей. Мер наполягає, що Україні потрібен загальнонаціональний локдаун, а пересування між регіонами країни треба обмежити.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Покращення ситуації в якомусь одному регіоні, не означає подолання вірусу загалом. Бо відбувається постійна міграція людей. А відповідно і міграція вірусу. І ми будемо то виходити з червоної зони, то потім знову в неї потрапляти. Саме тому я і звернувся до уряду ухвалити рішення про загальнонаціональний локдаун.
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Отже. Повторюсь, у лідерах за кількістю хворих столиця. Бо якщо подивитися на статистику, то виходить, що кожен десятий інфікований українець - киянин. Медики виснажені, лікарні переповнені
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