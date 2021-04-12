У Франції запрацюють потяги на водневих паливних елементах [ Редактировать ]
Франція замовила перші екопоїзди. Чотири регіони підписали контракт на закупівлю 12 потягів, що працюватимуть на водневих паливних елементах. Загальна сума договору - 190 мільйонів євро. Нову технологію вже випробували в Німеччині. Там такий транспорт курсує ще з 2018 року.
У Франції ж випробування перших екопоїздів стартує з 2023, а вже за 2 роки вони почнуть перевозити й людей. Кожен експрес матиме по 4 вагони, що вміщуватимуть близько 220 пасажирів. Нові поїзди зможуть працювати в двох режимах.
Від прямого електропостачання або перетворювати енергію водню в електричний струм. Запасу рідини вистачить на 600 кілометрів шляху. Окрім того, потяг матиме батареї, які накопичують надлишки виробленої електроенергії.
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