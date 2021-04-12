Пиво - на сніданок. У Англії вперше з початку року відкрили паби, магазини, перукарні та спортивні зали. Це другий крок на шляху повернення до звичного життя. Тривалий локдаун та вакцинація зменшили кількість смертей в країні на 95%. Зняття карантинних обмежень стало справжнім святом, яке бачила Світлана Чернецька у Лондоні.

На годиннику 12 ночі. Склянки наповнюють одна за одною. Цього моменту любителі пабів чекали з початку року. Щоправда, за одним столиком може сидіти не більше шести людей.

Іян Сновбол, власник пабу:

Ми навіть не знали, чи хтось прийде, бо це ж дуже незвично, що паб відкритий опівночі, тим паче, що на вулиці холоднеча. Але подивіться: немає жодного вільного столика.

Ті, хто пропустив нічну пінту надолужував з самого ранку.

У цьому лондонському кафе - пиво на сніданок. Єдина умова відкриття закладів харчування - наявність літнього майданчика. Поїсти та випити в приміщенні буде можливо не раніше, аніж через місяць.

Ми будемо дуже обережні, я сподіваюся, бо ж ніхто не хоче ще одного локдауну.

Святкують не лише в пабах та ресторанах. Нарешті можна привести до ладу волосся.

Гай Парсонс, власник перукарні:

Для персоналу це будуть шалені кілька тижнів. Люди працюватимуть 6-7 днів на тиждень по 12 годин на день. Зате клієнти будуть щасливі.

І лише погляньте, як британці скучили за офлайн-шопінгом. Черги утворилися ще задовго до відкриття магазинів. У більшості закладів - святкові знижки. Тож додому люди йдуть нав'ючені покупками. З нагоди першого дня роботи - працюватимуть магазини довше, ніж зазвичай.

Відчиняють двері зоопарки, бібліотеки, дитячі кімнати, спортзали, бази відпочинку. Це другий крок послаблення карантинних обмежень в країні. Він став можливим завдяки масштабній програмі вакцинації - половина дорослого населення країни вже отримала бодай одну дозу препарату проти коронавірусу. Крім того, посилюється тестування громадян на коронавірус. Кожен охочий може здати два безкоштовні аналізи щотижня.

Стелла Міхалка, менеджер ресторану:

Мій персонал буде проходити тести на коронавірус двічі на тиждень і я збираюсь продовжувати цю практику й надалі. Я впевнена, що завдяки цьому, а ще завдяки вакцинам - все буде добре.

Наступний етап послаблення карантину відбудеться не раніше, ніж за 5 тижнів. За цей час стане зрозуміло, чи не погіршилася епідемічна ситуація в країні. Наступна важлива дата - 17 травня. Тоді можна буде знову ходити в гості, щоправда, не більше шести людей в приміщенні.