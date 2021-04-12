У Брюсселі обговорять ескалацію довкола українських кордонів [ Редактировать ]
Ескалацію довкола українських кордонів обговорять на терміновому засіданні Комісії Україна-НАТО. Його скликають завтра в Брюсселі через загрозливе накопичення російських військ біля кордонів України. Із Вашингтона прилетить держсекретар США Ентоні Блінкен, а з Києва - голова МЗС України Дмитро Кулеба.
Окрім того, стало відомо, що Володимир Зеленський ініціював розмову з Путіним. За словами прессекретаря українського Президента, запит українська сторона подала ще 26 березня, коли під Шумами загинули четверо бійців. Але відповіді досі немає. Водночас речник російського очільника стверджує, що жодних запитів від Києва не надходило.
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Зокрема і через ситуацію в Україні Ентоні Блінкен цього тижня планує відвідати Брюссель. Про це повідомило агентство Ройтерс
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