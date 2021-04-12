На Миколаївщині земельний конфлікт: пасовища роздали учасникам АТО [ Редактировать ]
Конфісковані угіддя! На Миколаївщині селяни стали заручниками земельного конфлікту. Їхні пасовища роздали учасникам АТО і тепер, щоб випасати худобу, кіз і корів треба гнати за кілька кілометрів. Марина Михайловська з'ясовувала чи є вихід із ситуації?
Жителі села Данилівка з сумом дивляться на своє колишнє пасовище. Сюди зганяли худобу ледь не з усього села. Тепер переораною землею худобі не пройти.
Ми зимою випасаємо тут скот, припинаємо телят, кіз.
Ніла Андріївна тримає трьох корів, трьох телят і п'ятьох кіз. Молоко раніше возила на базар у місто - за 50 км. Роботи в селі не має, тож із цього і жила вся родина. Каже без пасовища втратить господарство.
Ніла Євдокименко, жителька села Данилівка:
Здавать придеться. Залишу одну коровушку, і буде моя родина з 5 чоловік на 5 тисяч пенсії.
Виявилося, що Держгеокадастр виділив цю територію під земельні наділи. Селяни обурені: самі неодноразово намагалися оформити право власності на цю землю, але безрезультатно. Не передали її і новоствореній ОТГ.
Микола Вівчар, голова Нечаянської ОТГ:
До 15.12.2020 мали передати землю в комунальну власність. 1.02.2021 приймали рішення вказували ці земельні ділянки, вказували, щоб їх нам передали в громаду. Ми зверталися в геокадастр рішенням сесії. Відповіді на ці письма ми ще не маємо.
У Геокадастрі переконують: сільська рада вчасно не звернулася. А тепер передати цю землю в їхню комунальну власність неможливо, бо дозволи на наділи видали ще два роки тому бійцям АТО.
Ігор Шапран, заступник начальника управління землеустрою Держгеокадастру в Миколаївській області:
Учасники ато набули її законно.вони мають право використовувати ці земельні ділянки в межах законодавства, як їм надано для особистого сільського господарства.
Селян, мовляв, теж не обділили. Землю для випасу худоби їм залишили в іншому місці. Якщо ж селяни хочуть випасати скот на старому угідді, то про це тепер мають домовитися з новими власниками.
Наталія Іванюк, працівник Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги:
Особи, які бажають випасати свою худобу на даній території, мають право укласти оренду з особами, які на сьогодні володіють цими землями.
Селяни кажуть: землю передали не місцевим АТОвцям. Тож спробують домовитися коли ті, будуть на місці. Знайти контакти власників угіддя не вдалося і нашій знімальній групі. У сільській раді про них нічого не відомо. Тим часом керівництво Нечаянської ОТГ уже звернулося до прокуратури та сподівається на скасування рішення про передачу землі.
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