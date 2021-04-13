В Кремле допустили отключение России от Visa и MasterCard [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Россия может быть отключена от международных платежных систем Visa и MasterCard из-за продолжения санкционной политики за агрессию против Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
В тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель сдерживания России. Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего.
Песков заявил, что лучший способ застраховаться от подобных рисков - создание систем, компенсирующих отсутствие услуг или форматов сопровождения финансовой деятельности, то есть "систем по укреплению суверенитета". Он сообщил, что этот процесс в России уже идет и уточнил, что имеет в виду платежную систему "Мир".
Напомним, что в декабре 2014 года Visa и MasterCard прекратили обслуживать жителей оккупированного Крыма. Крымчане могут снять деньги с карт Visa и MasterCard только в отделениях банков, эмитировавших эти карты.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости перейти к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах и отказаться от использования западных платежных систем.
Как сообщали "Подробности", в апреле 2020 года Visa и Mastercard повысили комиссию за платежи.
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