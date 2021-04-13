В среду, 13 апреля, в Киеве задержали заведующего патологоанатомического отделения и врача одной из больниц за вымогательство при выдаче тела умершей от коронавируса. Об этом сообщается на странице столичной прокуратуры.

Задержанные систематически требовали от родственников умерших деньги за ускорение проведения вскрытий тел, хранения их в холодильных камерах, мытье, одевание и подготовку к захоронению. При этом услуги, за которые работники больницы брали деньги, согласно нормативно-правовыми актами Министерства здравоохранения предоставляются бесплатно.

Так, задержать врачей удалось во время получения очередной взятки за подготовку и выдачу тела женщины, умершей от коронавируса в открытом гробу.

Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут причастны к коррупционной схеме.

Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что под Киевом ради выкупа похитили дочь известного блогера и телеведущей.

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