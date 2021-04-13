В Україні почалась вакцинація китайською сироваткою [ Редактировать ]
Міністр також заявив, що цього тижня до України прибуде вакцина компанії Pfizer. Йдеться про 117 тисяч доз в рамках проекту "Ковакс".
А вже відсьогодні українців почнуть імунізувати вакциною "Коронавак" китайської компанії "Сіновак Біотек". Передусім - поліцейських, олімпійців, а також вчителів, які братимуть участь у ЗНО.
Препарат лабораторно перевірили в Україні і вже розвезли регіонами. Дані щодо ефективності вакцини різняться. У Туреччині стверджують, що вона становить 90 відсотків.
Бразильські вчені кажуть про понад 50 відсотків. Нині Україна має 215 тисяч доз "Коронаваку". А загалом замовила два мільйони.
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