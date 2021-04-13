Препарат лабораторно перевірили в Україні і вже розвезли регіонами

Міністр також заявив, що цього тижня до України прибуде вакцина компанії Pfizer. Йдеться про 117 тисяч доз в рамках проекту "Ковакс".

А вже відсьогодні українців почнуть імунізувати вакциною "Коронавак" китайської компанії "Сіновак Біотек". Передусім - поліцейських, олімпійців, а також вчителів, які братимуть участь у ЗНО.

Препарат лабораторно перевірили в Україні і вже розвезли регіонами. Дані щодо ефективності вакцини різняться. У Туреччині стверджують, що вона становить 90 відсотків.

Бразильські вчені кажуть про понад 50 відсотків. Нині Україна має 215 тисяч доз "Коронаваку". А загалом замовила два мільйони.