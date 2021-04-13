Рада 3 в 1. В парламенті сьогодні одразу три пленарні засідання. Нардепи вже встигли розглянути кількасот поправок до земельного законопроекту. Саме через нього обранцям і довелось призначати позачергові зібрання, бо ж парламент вже котрий тиждень заблокований тисячами поправок. Чому так багато зауважень і що розглянули на додаткових засіданнях - розкаже Ксенія Барвіненко.

За чотири тижні, які депутати провели на карантині без пленарних засідань, порядок денний не змінився. Усе той самий законопроєкт про передачу земель на "місця".

Віталій Безгін, народний депутат, "Слуга народу":

Є землі за межами населених пунктів, всім цим громада має розпоряжатипся і використовувати їх це спростить можливість працювати з інвестором, ми маємо розуміти що земля і нерухомість це ключові джерела наповнення місцевого бюджету.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Цей законопроект зменшує бюрократизацію, зменшує права чиновників, суттєво зменшує права держгеокадастру, який є одним із найбільш корупційних органів нашої держави розширюються права місцевої громади по керуванню цією землею, наприклад зміна цільового призначення.

Та перш ніж усе це втілити, депутати мають подолати тисячі поправок, які, за їхніми прогнозами, заблокують подальше роботу Верховної Ради щонайменше до травня.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Мінімум увесь квітень буде кожного дня з 10.00 до 15.00, згідно робочого графіку голосуватися лише поправки, а інші важливі закони, які на думку опозиції та коаліції треба розглянути швидше будуть виноситись на позачергові засідання. Це політична позиція, це що називається поправочний спам.

Та автори більшості поправок стверджують: ніякого спаму, лише спроба зберегти вітчизняні землі. Оскільки в монобільшості не договорюють, бо все найцікавіше у другій частині закону.

Вадим Івченко, народний депутат, "Батьківщина":

Це велика проблема, друга половина закону, яка фактично запроваджує механізм ринку землі яким чином земля перейде в обіг в продаж, і хто буде вигравати відповідні аукціони, а це будуть ті хто матимуть гроші, і ніяк не українські фермери, або сімейні фермерські господарства.

А це, на думку опозиції, відкриє можливість іноземцям скуповувати землю, в обхід обіцяного референдуму.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Слуги народу хочуть провести закон, згідно якому може іноземна юридична особа купити або орендувати землю, це означає що всі обіцянки діючого президента, що всім незнайомцям, іноземцям продавати землю тільки через референдум, вони залишилися тільки обіцянками, обіцяли референдум замість цього засунули в закон, згідно з якого іноземці зможуть купувати землю, звісно ми будемо боротись проти цього.

У цих дискусіях і минуло пленарне засідання. Обранці встигли розібрати ще кількасот поправок, загалом розглянули майже півтори тисячі з понад трьох.