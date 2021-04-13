В Apple назвали дату презентации [ Редактировать ]
Во вторник, 13 апреля, в американской компании Apple официально назвали дату следующей презентации. Об этом сообщается на сайте компании.
Так, она состоится 20 апреля. Событие запланировано на 20:00 по Киеву. Однако в Apple не уточнили, что именно будет показано на презентации.
В то же время, ожидается, что на мероприятии могут представить новые iPad Pro с улучшенными характеристиками. Кроме того, может быть показан iPad mini 6.
Среди прочего, также Apple может презентовать умные GPS-маячки AirTag, которые ждали еще в прошлом году.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple сворачивает продажи iPhone 12 mini. В то же время у iPhone 12 обнаружен массовый брак экранов - починить невозможно.
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