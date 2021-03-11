Компактный смартфон Apple 12 mini, как выяснилось, пользуется наименьшим спросом у потребителей. Как показала статистика продаж нового модельного ряда iPhone 12, версия mini продается хуже всего – лишь 10-15% от всех заказов на iPhone в конце 2020 года пришлись на компактную модель.

Как сообщает издание Nikkei, компания приняла решение урезать производство непопулярной модели сразу на 70% в первой половине 2021 года, поскольку смартфон практически не покупают.

Несмотря на свои компактные размеры, iPhone 12 mini обладает всеми качествами, присущими своим более старшим моделям: современный процессор Apple A14, поддержку связи 5G и очнеь качественная фотокамера.

Если модель такая "нафаршированная", почему она не пользуется популярностью?

Потребители, выбирающие компактный "Айфон", больше предпочитают iPhone 11 образца 2020 года, которая просто дешевле, а по производительности практически не отличается от mini. А те, кто ищут новый смартфон, больше обращают внимание на обычный iPhone 12.

Еще одной причиной провала mini является относительно слабая батарея, которая намного хуже справляется со своими задачами, чем аккумулятор более дешевого iPhone 11.

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Стоит также напомнить, что в прошлом году эксперты прогнозировали большой успех iPhone 12 mini, которой предрекали самые большие продажи среди всего нового модельного ряда. Увы, реальность оказалась далека от предположений.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как у iPhone 12 обнаружен массовый брак экранов - починить невозможно.

Более того, у iPhone 12 обнаружен очень неприятный недостаток – смартфон буквально режет руки в кровь и его очень больно держать.

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