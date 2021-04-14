Локдаун в Киеве: когда городская комиссия озвучит решение [ Редактировать ]
В среду, 14 апреля, в Киеве пройдет заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ ЧС).
На данный момент ограничения "красной зоны" действуют до 16 апреля. Однако в ходе заседания на которой примут решение о дальнейших шагах насчет карантинных ограничений в столице
Заседание относительно судьбы локдауна в Киеве анонсировал городской голова Киева Виталий Кличко.
Ограничения "красной зоны" в столице были объявлены до 16 апреля. Мы говорим о том, что городская власть будет исходить исключительно из эпидемиологической ситуации. В среду, 14 апреля, состоится заседание комиссии по чрезвычайными ситуациями города, где примут решение о дальнейших шагах в отношении карантинных ограничений в Киеве.
Кроме того, под Житомиром в психоневрологическом интернате выявили вспышку COVID-19. Также в Емильчинской райбольнице на карантин закрыли отделение, где оказывают помощь беременным, и детское отделение, больным, которых не может принять местная больница, оказывают помощь в Новограде-Волынском.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
На сегодняшний день в Киеве локдаун действует до 16 апреля
Україна опинилася у трійці країн світу за кількістю нових хворих на добу та смертністю від COVID-19
Карантин не для всіх. Хтось припиняє свою роботу, а хтось йде у тінь. Наші кореспонденти вирішили перевірити, як працюють столичні заклади і вирушили у рейд
С 5 по 16 апреля в Киеве в связи с введением локдауна транспорт будет работать только по спецпропускам
В среду, 31 марта, мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможном введение в городе новых карантинных ограничений