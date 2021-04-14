В среду, 14 апреля, в Киеве пройдет заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ ЧС).

На данный момент ограничения "красной зоны" действуют до 16 апреля. Однако в ходе заседания на которой примут решение о дальнейших шагах насчет карантинных ограничений в столице

Заседание относительно судьбы локдауна в Киеве анонсировал городской голова Киева Виталий Кличко.

Ограничения "красной зоны" в столице были объявлены до 16 апреля. Мы говорим о том, что городская власть будет исходить исключительно из эпидемиологической ситуации. В среду, 14 апреля, состоится заседание комиссии по чрезвычайными ситуациями города, где примут решение о дальнейших шагах в отношении карантинных ограничений в Киеве.

Кроме того, под Житомиром в психоневрологическом интернате выявили вспышку COVID-19. Также в Емильчинской райбольнице на карантин закрыли отделение, где оказывают помощь беременным, и детское отделение, больным, которых не может принять местная больница, оказывают помощь в Новограде-Волынском.

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