Под Житомиром в психоневрологическом интернате выявили вспышку COVID-19 [ Редактировать ]
В Житомирской области в Любарском психоневрологическом интернате зафиксировали вспышку коронавируса. Там COVID-19 выявили у 8 человек. Об этом рассказала заместитель главы Житомирской ОГА Наталья Остапченко во время брифинга.
"В Любарском психоневрологическом интернате есть больные коронавирусом. Это интернат закрытого типа. Там сегодня 8 инфицированных человек", - сказала Остапченко.
Также в Емильчинской райбольнице на карантин закрыли отделение, где оказывают помощь беременным, и детское отделение. Больным, которых не может принять местная больница, оказывают помощь в Новограде-Волынском.
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