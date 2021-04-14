В Украине появится еще один новый праздник. День Государственной службы специальной связи и защиты информации будут отмечать 25 мая.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

"Кабмин согласовал новый профессиональный праздник - День Государственной службы специальной связи и защиты информации, который будут отмечать ежегодно 25 мая", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, как украинцы будут отдыхать на Пасху.

Также предлагаем вам узнать, календарь магнитных бурь на 2021 год.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.