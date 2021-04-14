В Украине появится новый праздник [ Редактировать ]
В Украине появится еще один новый праздник. День Государственной службы специальной связи и защиты информации будут отмечать 25 мая.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.
"Кабмин согласовал новый профессиональный праздник - День Государственной службы специальной связи и защиты информации, который будут отмечать ежегодно 25 мая", - говорится в сообщении.
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