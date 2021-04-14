Вибори у скандальному 87 окрузі: соцгрупа "Рейтинг" оприлюднила результати політичних вподобань українців [ Редактировать ]
Вибори на скандальному 87 окрузі. Соцгрупа "Рейтинг" оприлюднила результати опитування поствиборчих настроїв.
- за даними соціологів, у рейтингу довіри лідирує Олександр Шевченко - він набрав 55 відсотків;
- на другому місці Руслан Кошулинський з 40 процентами;
- до офіційного переможця Василя Вірастюка в опитаних довіри найменше, лише 30 відсотків
Третина респондентів вважають, що під час голосування були суттєві фальсифікації, і 16 відсотків, що вони були незначними. А от якби вибори відбулися повторно, Шевченко набрав би найбільше голосів.
Опитування проводила соціологічна група "Рейтинг" 8-13 квітня 2021 року. Опитали 2000 респондентів віком від 18 років і старші. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю. Похибка репрезентативності дослідження - 2,2%.
Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи "Рейтинг":
Якщо б вибори відбувалися наступної неділі, за результатами опитування переміг би Олександр Шевченко з досить високим результатом - 43,3 відсотки. На другому місці був би Руслан Кошулинський - 26,7%. І третє місце зайняв би Василь Вірастюк із результатом 23,9 відсотки. Знову ж таки, ми повинні говорити, що це соціологічне опитування, це не результати виборів, бо якщо б наприклад відбулися вибори повторні, то швидше за все список кандидатів міг би бути іншим - і це звісно впливало б на результати.
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