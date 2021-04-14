Вибори на скандальному 87 окрузі. Соцгрупа "Рейтинг" оприлюднила результати опитування поствиборчих настроїв.

за даними соціологів, у рейтингу довіри лідирує Олександр Шевченко - він набрав 55 відсотків;

на другому місці Руслан Кошулинський з 40 процентами;

до офіційного переможця Василя Вірастюка в опитаних довіри найменше, лише 30 відсотків

Третина респондентів вважають, що під час голосування були суттєві фальсифікації, і 16 відсотків, що вони були незначними. А от якби вибори відбулися повторно, Шевченко набрав би найбільше голосів.

Опитування проводила соціологічна група "Рейтинг" 8-13 квітня 2021 року. Опитали 2000 респондентів віком від 18 років і старші. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю. Похибка репрезентативності дослідження - 2,2%.

Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи "Рейтинг":