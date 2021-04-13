Власти США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Janssen (фармацевтическое подразделение Johnson & Johnson). Об этом сообщает в Twitter Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (U.S. FDA).

Регулятор информирует, что по состоянию на 12 апреля в США было введено более 6,8 млн доз вакцины J&J. При этом зарегистрировано 6 случаев возникновения редкого и тяжелого типа тромбозов у людей после вакцинации. В сообщении отмечается, что такие побочные эффекты "крайне редки", однако лечение таких тромбозов отличается от обычного протокола лечения.

Всем американцам, которые сделали прививку вакциной J&J, и у которых в течение трех недель наблюдается острая головная боль, боли в животе, ногах и одышка, рекомендуют обратиться к врачу.

Препарат, разработанный Johnson & Johnson, стал четвертой вакциной от COVID-19, одобренной ВОЗ. Ранее организация рекомендовала к применению американско-немецкую вакцину Pfizer/BioNTech, а также два варианта вакцины, созданной британо-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

В США препарат был одобрен 28 февраля, а 11 марта его применение одобрили власти Евросоюза.

Вакцина Johnson & Johnson является однокомпонентной, то есть достаточно всего одной дозы.

Ее эффективность в третьей фазе испытаний составила от 66% до 85%. При испытаниях в США эффективность препарата составила 72%, в Латинской Америке - 66%, а в Южной Африке - 57%.

Среди всех участников испытаний во всех регионах, в том числе тех, где зафиксировано распространение новых штаммов коронавируса, эффективность вакцины составила 66% в предотвращении тяжелого и средней тяжести течения заболевания COVID-19. Эффект сохранялся минимум на 28 дней после прививки.

В документе также сообщается о 85% эффективности вакцины "в предотвращении тяжелого течения заболевания" во всех регионах.

О каких-либо тяжелых побочных эффектах прививки не сообщается, но у некоторых участников испытаний после вакцинации у них поднялась температура.

Ранее сообщалось, что США закупят 100 млн доз вакцины Johnson & Johnson.