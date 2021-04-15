Президент США Джо Байден призвал мир готовиться к следующей пандемии. Он призвал укрепить глобальные системы здравоохранения.

Байден пояснил, что подобные пандемии - один из актуальных вопросов, над которым его администрации нужно обязательно работать.

"Мы должны победить эту пандемию и укрепить глобальные системы здравоохранения, чтобы подготовиться к следующей, потому что будет еще одна пандемия", - заявил он.

Отметим, сейчас в мире пандемия коронавируса, заболели уже 138 млн человек, из них 78,6 млн человек выздоровели и 2,97 млн пациентов умерли.

Ранее власти Китая заявили, что коронавирус имеет естественное происхождение. С ними соглашались и во Всемирной организации здравоохранения.

Офис директора Национальной разведки США также уверен в естественном происхождении коронавируса. Американские спецслужбы подозревают, что вирус "сбежал" из Института вирусологии в Ухани. "Нулевым пациентом" стал заразившийся сотрудник института.