"У меня есть теории, но я не ученый": Байден высказался о происхождении коронавируса [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Президент США Джо Байден заявил, что у него есть свои предположения относительно происхождения коронавируса, однако отказался говорить об этом, сославшись на то, что этим вопросом должны заниматься ученые. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
У меня есть теории, но я не ученый. Я подожду, пока научное сообщество вынесет это заключение.
14 января эксперты Всемирной организации здравоохранения прибыли в китайский Ухань для изучения происхождения COVID-19. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами.
На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако основной версией они считают, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено.
Член международной группы экспертов Питер Дасзак заявил, что, вероятно, новый вирус имеет животное происхождение. Скорее всего, коронавирус впервые появился у животных на территории Китая или Юго-Восточной Азии.
По мнению ученых, коронавирус COVID-19 передался человеку от летучих мышей, а не был намеренно создан в лаборатории.
Ранее власти Китая заявили, что коронавирус имеет естественное происхождение. С ними соглашались и во Всемирной организации здравоохранения.
Офис директора Национальной разведки США также уверен в естественном происхождении коронавируса. Американские спецслужбы подозревают, что вирус "сбежал" из Института вирусологии в Ухани. "Нулевым пациентом" стал заразившийся сотрудник института.
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