Зима у квітні: Прикарпаття засипає снігом [ Редактировать ]
Знову зима! На Прикарпатті лавинна небезпека, Львівщину - засипає снігом. У гірських районах температура подекуди опустилася нижче нуля. Чи довго весна буде "на паузі" - поцікавилася Христина Гашенко.
А це вже Старосамбірський район. Городина, квіти й дерева вкриті весняним снігом. Такого кажуть місцеві - не очікували. Ще вчора садили картоплю.
Мар'ян Пляцок, житель села Торчиновичі:
15 сотих, то сусіди ще більше садять, 30 сотих посадили, там 20 хто як, десь хтось гектар звичайно, що переживаємо, не знаю, а що, тут нічого не зміниш.
Тепер головне, щоб не було морозу, кажуть люди, бо втратять урожай.
А ще салат і редиска. Пенсіонерка Катерина Яцик показує грядку. Її жінка засадила кілька днів тому. Насіння від примхливої погоди вберегла під агроволокном.
Катерина Яцик, жителька села Морозовичі:
Навіть потім вже накриваю, навіть посходе, і чуть приморозок бере то накриваємо, щоб вберегти трошки цейво. Весна зовсім інша, пізня і довго сніги.
Та чи не найбільше від весняних снігів потерпають бджоли.
Зиновій Припін, житель села Торчиновичі:
Менше буде бджіл, значить - в такому випадку вони не зможуть, якщо період буде цвітіння всіх рослин станеться то менше запилять, менше нектару принесуть
Такої холодної весни місцеві жителі не пригадують.
Роман Фіцяк, житель села Морозовичі:
За своїх 60 років давно не пам'ятаю аби квітень такий був холодний, хіба якщо пацаном, паску йшли б світити, я був такий ще маленький то був сніг в квітні був.
А от Марія Олійник тепла наразі не чекала. Каже за народними прикметами, цьогоріч весна має бути затяжною.
Марія Олійник, жителька села Морозовичі:
Дідо, тесть то, все записував, ну а ми вже так, гадаємо самі по собі. Ага - ще ластівок немає, ще буде зимно. Буськи прилетіди сніг принесли і так дивимся які птахи є, то й так сі говоре.
Утім, прогнози Гідрометцентру з народними не збігаються. Там налаштовані оптимістичніше.
Наталія Голеня, синоптик українського Гідрометеоцентру:
По Україні більш теплу погоду очікуємо вже після 24 квітня. Максимальна температура перейде в діапазон 15-20 може і вище.
А отже, теплий одяг і парасольки будуть актуальними ще принаймні тиждень.
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