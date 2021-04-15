Знову зима! На Прикарпатті лавинна небезпека, Львівщину - засипає снігом. У гірських районах температура подекуди опустилася нижче нуля. Чи довго весна буде "на паузі" - поцікавилася Христина Гашенко.

А це вже Старосамбірський район. Городина, квіти й дерева вкриті весняним снігом. Такого кажуть місцеві - не очікували. Ще вчора садили картоплю.

Мар'ян Пляцок, житель села Торчиновичі:

15 сотих, то сусіди ще більше садять, 30 сотих посадили, там 20 хто як, десь хтось гектар звичайно, що переживаємо, не знаю, а що, тут нічого не зміниш.

Тепер головне, щоб не було морозу, кажуть люди, бо втратять урожай.

А ще салат і редиска. Пенсіонерка Катерина Яцик показує грядку. Її жінка засадила кілька днів тому. Насіння від примхливої погоди вберегла під агроволокном.

Катерина Яцик, жителька села Морозовичі:

Навіть потім вже накриваю, навіть посходе, і чуть приморозок бере то накриваємо, щоб вберегти трошки цейво. Весна зовсім інша, пізня і довго сніги.

Та чи не найбільше від весняних снігів потерпають бджоли.

Зиновій Припін, житель села Торчиновичі:

Менше буде бджіл, значить - в такому випадку вони не зможуть, якщо період буде цвітіння всіх рослин станеться то менше запилять, менше нектару принесуть

Такої холодної весни місцеві жителі не пригадують.

Роман Фіцяк, житель села Морозовичі:

За своїх 60 років давно не пам'ятаю аби квітень такий був холодний, хіба якщо пацаном, паску йшли б світити, я був такий ще маленький то був сніг в квітні був.

А от Марія Олійник тепла наразі не чекала. Каже за народними прикметами, цьогоріч весна має бути затяжною.

Марія Олійник, жителька села Морозовичі:

Дідо, тесть то, все записував, ну а ми вже так, гадаємо самі по собі. Ага - ще ластівок немає, ще буде зимно. Буськи прилетіди сніг принесли і так дивимся які птахи є, то й так сі говоре.

Утім, прогнози Гідрометцентру з народними не збігаються. Там налаштовані оптимістичніше.

Наталія Голеня, синоптик українського Гідрометеоцентру:

По Україні більш теплу погоду очікуємо вже після 24 квітня. Максимальна температура перейде в діапазон 15-20 може і вище.

А отже, теплий одяг і парасольки будуть актуальними ще принаймні тиждень.