В четвер, 15 квітня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Павленко оцінив президентський законопроєкт про покарання у вигляді в"язниці за брехню у деклараціях, який Рада сьогодні ухвалила у першому читанні.

Те, що сьогодні закон ухвалювався в рамках не чергового засідання, а позачергового, це говорить про те, що він ухвалювався не заради того, щоб побороти корупцію і захистити українських громадян, а для того, щоб якимось чином пройшли переговори з МВФ чи з президентом Франції.

"Корупція - це зло. Це та іржа, яка руйнує нашу державу вже багато років. Це той тягар, який не дає нам спроможність розвиватися, але де корупція основна захована? Вона навіть не в людях, не в посадових особах. Це наслідок. Декларація - це теж наслідок", - сказав він.

Корупція основна в Україні - в законодавстві. Ось, сьогодні ми розглядали на пленарному засідання один із законів земельної реформи. Так, ось він несе в собі величезну кількість корупційних ризиків. В нас іде підміна понять і боротьба з корупцією замість того, щоб бути реальною, перетворюється на фарс.

Нагадаємо, що Верховна Рада посилила покарання за неправдиві дані в декларації.

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