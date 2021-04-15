Верховная Рада ужесточила наказание за ложные данные в декларациях [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины 283 голосами в первом чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за неправдивые данные в декларациях.
Закон внесет изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса Украины. В случае обнаружения нарушений, предусматривается ответственность в виде 2 лет лишения свободы и взыскание от 3 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, если чиновники не задекларирует активы или недвижимость на сумму от 500 до 2 тысяч прожиточных минимумов.
Отмечается, что лицо, которое подпадает под под новый закон, искренне раскаялось в содеянном, покрыло все убытки или вред и активно способствовало раскрытию, не может быть освобождено от ответственности.
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Кроме того, Зеленский опубликовал декларацию о доходах в 2020 году. Доходы главы государства и членов его семьи в 2020 году составили 22 млн 747 тыс. 791 грн, большую часть денег семья получила от продажи недвижимого имущества и земельного участка в поселке Иванковичи под Киевом.
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