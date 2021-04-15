Турборежим. День третій. Сьогодні депутати знову працюють - у дві зміни. До обіду "із землею", після - за позачерговим порядком.

І якщо розгляд правок був кволим і монотонним, то додаткове засідання вийшло цікавішим. На розгляд винесли одразу декілька резонансних законопроєктів.

Яких? І що з них вдалося ухвалити - знає Анна Каменєва. Вона на прямому зв'язку з парламенту.

Вітаю, Катю.

Зараз депутати продовжують розгляд законопроєкту. Інтенсивно працювати ввечері вочевидь, вже входить у звичку нардепів. 15 законопроєктів сьогодні на позачергове запланували. Та головне не кількість, а якість, - кажуть в опозиції. І в порядку денному мали б бути інші документи. В знак протесту, одна фракція не прийшла на це засідання.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

У нас 8 законопроєктів в парламенті авторства різних фракцій стосовно зменшення тарифів на газ, на електричну енергію, тепло і вони всі чекають розгляду. Якби ці закони були б, ми б проголосували. Збільшення фінансування медицини, зменшення фінансування силовиків, зміни до бюджету - ми готові голосувати, - внесіть.

Почали нардепи з декларацій за брехню чи умисну неподачу - знову хочуть повернути більше суттєве покарання - в'язницю. До 2 років. Ця норма діяла до минулого року, поки Конституційний суд не визнав її неконституційною. "Батьківщина" впевнена - така ж доля чекає і цей законопроєкт.

Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина":

Якщо один раз сказали, що це незаконно, то й другий раз скажуть, що це незаконно. А в період, коли це буде діяти, якщо ви за це проголосуєте, кожен буде знаходитись на гачку. В тому числі і для цього вноситься цей закон.

Тож за цим документом кримінальна відповідальність наступає, якщо декларант десь "загубив" і не вказав інформацію мінімум про 1 мільйон 135 тисяч гривень. За це світить штраф до 68 тисяч, або обмеження волі до 2 років. Якщо сума більше 4,5 млн - то тут вже з'являється норма навіть ув'язнення до 2 років. А далі - все залежить від правоохоронців.

Андрій Осадчук, народний депутат, "Голос":

Верховна Рада створює правила. Ці правила має реалізовувати поліція, ДБР, СБУ. Вони мають з цими матеріалами разом з прокуратурою іти в суд, який має ухвалювати рішення. Зараз я не бачу жодних обмежень, для того, щоб ця стаття могла належним чином застосовуватись.

Документ підтримали в першому читанні, тож до другого він може ще змінитись. Та як би там не було, запрацювати він зможе тільки з 2022 року і під перевірку підпадуть декларації за цей рік.

Насамкінець депутати взялись за розмитнення "євроблях". В монобільшості кажуть: це остання можливість. Пропонують таку формулу розрахунку.

Олександр Ковальчук, народний депутат, "Слуга народу":

Формула бере об'єм двигуна, два літри - це дві тисячі кубів, множимо на 0,2 - це 400 євро, додаємо 100 євро - якщо це дизельна машина. Так звана "екологічна норма", додаємо 100 євро, або 120, - це вже 620, додаємо податок на додану вартість.

Тобто, наприклад 10-річна "БМВ" з двигуном у два літри, за новим законом обійдеться до 1000 євро. Та в інших фракціях сумніваються наскільки це рішення справедливе.

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Чергове ходження на поводу у "євробляхерів" - це ті речі, які примушують громадян України думати, що правила написані не для всіх, що правила можна обходити. І якщо наполягати на тому і створювати дискомфорт.

Розмитнити за цією схемою можна буде лише ті автівки, які завезли в Україну до нового року, і лише легкові. Нині ж документ ще активно обговорюють.