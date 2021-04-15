На Прикарпатті ледве не згоріла "ковідна" лікарня. Зайнялося між поверхами, однак вогонь миттєво поширився спорудою. Пожежу помітили, коли вже палало горище і дах, а в коридорах стало темно від диму.

Дерев'яній лікарняній будівлі майже 120 років. Чому не спрацювала протипожежна сигналізація? І що тепер з пацієнтами?

Інфекційне відділення Долинської райлікарні спалахнуло вдосвіта. Коли пожежу помітили, вогонь уже перекинувся на дах. Передусім взялися за евакуацію пацієнтів. Із тридцяти восьми хворих на ковід - п'ятеро залежні від кисню.

Люди всі тікали - хто як міг. Так, тікали. Одних несли на ношах, на візочках, хто сам міг - тікав.

Уляна, очевидиця пожежі:

Я ще по тепер не можу відійти. Руки трусяться ще. Я ще просто не бачила такої пожежі.

Людей евакуювати встигли.

Ольга Ільчишин, медичний директор Долинської центральної райлікарні:

П'ять пацієнтів перенаправлено за допомогою екстреної медичної допомоги в інші заклади Калуського району. Решту пацієнтів розподілено між іншими відділеннями, які знаходяться в Долинській лікарні.

Зайнялося на дерев'яній сходовій клітці між першим і другим поверхами старого корпусу. Щоб приборкати полум'я, пожежникам знадобилося дві години. Особлива небезпека полягала в тому, що до всіх палат підведений кисень.

Володимир Чернецький, начальник управління ДСНС України в Івано-Франківській області:

У разі розгерметизації кисневої системи й подачу відкритого вогню - могли бути жахливі наслідки, тому що інтенсивність горіння підвищилася б у врази.

Два поверхи цього корпусу нині геть залиті водою. Медики потроху приходять до тями…. і прибирають приміщення. Що саме спричинило пожежу - наразі з'ясовують. Одна з головних версій: необережне поводження з вогнем. Кажуть, дерев'яна сходова клітка, де ймовірно і зайнялося, була захаращена легкозаймистим непотребом.

Володимир Чернецький, начальник управління ДСНС України в Івано-Франківській області:

Могло бути там і якесь електрообладнання включене, будемо зараз досліджувати, будуть правоохоронні органи досліджувати.

Загалом вигоріло майже триста квадратних метрів. Повністю знищена покрівля. Пожежники кажуть: наслідки могли бути меншими, якби спрацювала пожежна сигналізація. Та в цьому корпусі її взагалі не було. Два роки тому протипожежну безпеку Долинської райлікарні перевіряли і виявили низку порушень. Медзакладу винесли припис, але суд дозволив лікарні працювати.

Андрій Бойчук, голова Івано-Франківської ОДА:

Всі перевірки були проведені, і наскільки мені відомо, має місце судовий позов ДСНС про пожежний стан саме цієї споруди. І зараз коли буде розслідування, ми будемо відповідним чином реагувати на ці речі.

Як швидко вдасться відновити лікарню та скільки коштів на це знадобиться - поки що невідомо.